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В "Лацио" опровергли информацию об интересе к защитнику "Локомотива" Тикнизяну

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Спортивный директор римского "Лацио" Анджело Фабиани отреагировал на слухи об интересе итальянцев к защитнику "Локомотива" Наиру Тикнизяну.
Фото: Чемпионат.com
"В этом ноль правды", - цитирует Фабиани Sport24.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что "Лацио" и "Болонья" следят за прогрессом левого защитника сборной Армении и московского "Локомотива" Наира Тикнизяна.

В этом сезоне 24-летний игрок принял участие в 22 матчах за "железнодорожников", в которых отметился 7 забитыми голами и сделал 5 результативных ассистов на партнеров. Действующий контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до лета 2026 года.

Тикнизян Локомотив Лацио Серия А Российские трансферы
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