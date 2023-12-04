"В этом ноль правды", - цитирует Фабиани Sport24.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что "Лацио" и "Болонья" следят за прогрессом левого защитника сборной Армении и московского "Локомотива" Наира Тикнизяна.
В этом сезоне 24-летний игрок принял участие в 22 матчах за "железнодорожников", в которых отметился 7 забитыми голами и сделал 5 результативных ассистов на партнеров. Действующий контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до лета 2026 года.
В "Лацио" опровергли информацию об интересе к защитнику "Локомотива" Тикнизяну
Спортивный директор римского "Лацио" Анджело Фабиани отреагировал на слухи об интересе итальянцев к защитнику "Локомотива" Наиру Тикнизяну.
Фото: Чемпионат.com