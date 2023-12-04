- Как сказал нам Бериша, он в этот момент не думал, что это техническая зона команды, а сверху в VIP-ложе была его супруга, он побежал показаться ей. Наверное, он этого не должен был делать, но дал волю эмоциям, за что получил желтую карточку, пропускает следующую игру. То, что дальше произошло - есть органы, которые с этим разберутся, судья оценил это действие тоже, - передает слова Айдамирова ТАСС.
Матч 17 тура Российской премьер-лиги "Ахмат" - "Спартак" завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. На 34 минуте игры грозненцы открыли счет после ставшего результативным паса вингера Бернарда Бериши на форварда Гамида Агаларова.
После этого Бериша побежал праздновать забитый мяч в сторону трибун и совершил прыжок рядом с главным тренером "Спартака" Гильермо Абаскалем, который в ответ схватил игрока двумя руками и швырнул на газон. По итогам инцидента Абаскаль получил прямую красную, а Бериша - желтую карточку.
Гендиректор "Ахмата": в момент прыжка возле Абаскаля Бериша не думал, что это техническая зона "Спартака"
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, как вингер Бернард Бериша объяснил в команде свой прыжок в сторону главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Ахмат"