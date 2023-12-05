- Вариант с плей-офф после окончания "гладкого" чемпионата - не единственный? Он ключевой. То есть это проведение четырех раундов плей-офф, участвуют первые 8 команд по итогам "гладкого" чемпионата. Как будет определен чемпион? По итогам "гладкого" чемпионата. Плей-офф - это отдельный турнир и это вопрос брендинга. Сейчас главное - определить ресурс календаря и определить то, насколько будет эффективна коммерческая реализация. На какой сезон прорабатываем эту реформу? На перспективу - на следующий сезон, на через сезон - когда это будет возможно сделать. Возможно, это вообще невозможно сделать, - передает слова Пивоварова "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что в Российской премьер-лиге была создана рабочая группа по реформированию формата проведения национального первенства, которую возглавил генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров.
С сезона-1993 розыгрыш чемпионата России по футболу в высшем дивизионе проводится по системе "гладкого" чемпионата, в которой за сезон каждый участник первенства проводит с каждым соперником по два матча - на своем поле и на выезде. Чемпионом страны при действующей системе розыгрыша становится команда, набравшая больше всех очков по итогам всех 30 матчей (при 16 участниках). Исключением стал сезон-2011/2012, который послужил переходным для смены календарной системы с "весна-осень" на "осень-весна" - в этом розыгрыше команды разбились по итогам двух сыгранных кругов на две группы, внутри каждой из которых прошли дополнительные матчи.
Пивоваров рассказал о возможном появлении плей-офф в РПЛ
Глава рабочей группы по реформированию формата чемпионата России Павел Пивоваров рассказал, какие нововведения могут появиться в РПЛ в ближайших сезонах.
Фото: РПЛ