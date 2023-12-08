– Как мне новость о том, что Хавьер Рибалта может стать новым спортивным директором "Спартака"? Супер! Хороший ли он специалист? Они все хорошие, когда деньги платят большие, – цитирует Мостового "Матч ТВ".
Напомним, 43-летний испанский специалист работал спортивным директором санкт-петербургского "Зенита" с 2018 по 2021 годы. В октябре нынешнего года Рибалта ушел с аналогичной должности во французском "Марселе". Минувшей ночью экс-менеджер "сине-бело-голубых" приземлился в московском аэропорту Шереметьево, где его встретил сотрудник службы безопасности "Спартака".
Сам Рибалта рассказал, что приехал в Москву в отпуск. Накануне инсайдер Иван Карпов написал в своем Telegram-канале сообщил, что испанец близок к назначению на пост спортивного директора "красно-белых", которую в настоящее время занимает гражданин Великобртании Пол Эшуорт.
Мостовой – о Рибалте в "Спартаке": они все хорошие, когда деньги платят большие
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отреагировал на новость о возможном назначении экс-спортдиректора "Зенита" Хавьера Рибалты на аналогичную должность в московском клубе.
Фото: "Матч ТВ"