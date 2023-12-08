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Геркус: возвращение на "весну-осень" – дополнительная турбулентность, которая никому не нужна

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Бывший президент "Торпедо" и "Локомотива" Илья Геркус объяснил, почему не видит смысла в возвращении к системе "весна-осень" при проведении чемпионата России.
Фото: ФК "Торпедо"
– Переход на "весну-осень" – это дополнительная турбулентность, которая никому не нужна. У вас будут определенные ожидания, они в итоге, скорее всего, не оправдаются. Принципиально лучше, думаю, не станет. Да и как это сделать технически? Опять проводить чемпионат, который длится полтора года или коротенький полугодовой? Не вижу смысла в таком глобальном изменении формата проведения РПЛ, – цитирует Геркуса "СЭ".

На декабрь 2023 года пришлись 2 тура чемпионата России по футболу сезона-2023/24. В прошлые выходные главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в оскорбительной форме высказался в отношении лица, принимавшего решение о проведении матча против ЦСКА в Москве при неблагоприятных погодных условиях.

54-летний специалист допустил грубые фразы во флеш-интервью, которое стало впоследствии предметом разбирательства со стороны КДК РФС. По итогам заседания Карпин получил дисквалификацию на одну игру плюс один матч в качестве условного наказания, которое распространяется до конца нынешнего сезона.

Геркус Торпедо Локомотив
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