Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
ОренбургЗавершен
Балтика
0 - 1 0 1
Рубин1 тайм
Краснодар
0 - 0 0 0
ЦСКА1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
5 - 0 5 0
Вест Хэм ЮнайтедЗавершен
Эвертон
2 - 0 2 0
ЧелсиЗавершен
Лутон Таун
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Тоттенхэм
0 - 0 0 0
Ньюкасл Юнайтед1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
2 - 1 2 1
АльмерияЗавершен
Гранада
Прерван
Атлетик
Кадис
20:30
ОсасунаНе начат
Барселона
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
0 - 0 0 0
ТориноЗавершен
Монца
1 - 0 1 0
ДженоаЗавершен
Салернитана
20:00
БолоньяНе начат
Рома
22:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
1 - 1 1 1
БайерЗавершен
Кёльн
0 - 0 0 0
Майнц1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
2 - 1 2 1
РеймсЗавершен
Клермон
0 - 0 0 0
ЛилльЗавершен
Страсбур
2 - 1 2 1
ГаврЗавершен
Мец
0 - 1 0 1
БрестЗавершен
Лион
2 - 0 2 0
Тулуза1 тайм
Лорьян
22:45
МарсельНе начат

Личка – о ничьей с “Факелом”: когда ты не проигрываешь, то это всегда плюс для команды

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер московского “Динамо” Марцел Личка прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 18-го тура против воронежского “Факела” (1:1).
Фото: ФК "Динамо"
— Я всегда говорю, что, когда ты не проигрываешь, то это плюс для команды. “Факел” хорошо боролся, поле было тяжелым. Мы старались искать свою игру, но было нелегко, много технических ошибок.

Сегодня, 10 декабря 2023 года, в Воронеже состоялся один из поединков 18-го тура чемпионата России по футболу. Там, на местном “Центральном стадионе профсоюзов”, “Факел” сыграл с московским “Динамо”. Игра завершилась ничейным результатом. Итоговый счет – 1:1.

Благодаря сегодняшнему результату подопечные Марцела Лички набрали 32 очка. Сейчас московское “Динамо” занимает третье место в турнирной таблице.

Источник: “Матч ТВ”

Личка Факел Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится