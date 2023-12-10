— Я всегда говорю, что, когда ты не проигрываешь, то это плюс для команды. “Факел” хорошо боролся, поле было тяжелым. Мы старались искать свою игру, но было нелегко, много технических ошибок.
Сегодня, 10 декабря 2023 года, в Воронеже состоялся один из поединков 18-го тура чемпионата России по футболу. Там, на местном “Центральном стадионе профсоюзов”, “Факел” сыграл с московским “Динамо”. Игра завершилась ничейным результатом. Итоговый счет – 1:1.
Благодаря сегодняшнему результату подопечные Марцела Лички набрали 32 очка. Сейчас московское “Динамо” занимает третье место в турнирной таблице.
Источник: “Матч ТВ”
Личка – о ничьей с “Факелом”: когда ты не проигрываешь, то это всегда плюс для команды
Главный тренер московского “Динамо” Марцел Личка прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 18-го тура против воронежского “Факела” (1:1).
Фото: ФК "Динамо"