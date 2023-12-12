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Экс-гендиректор "Спартака" Газизов согласен решить спор со "Спартаком" в досудебном порядке

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Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что готов решить спор с "красно-белыми" в досудебном порядке.
Фото: ФК "Спартак"
"Я и мои представители давно на связи со "Спартаком". Сегодня я свою позицию официально озвучил, чтобы и представители "Спартака" это услышали. Хотел бы решать ситуацию по-футбольному: спокойно и без судебных издержек" - цитирует Газизов Sport24.

Шамиль Газизов продолжает судебное разбирательство с экс-владельцем "Спартака" Леонидом Федуном. Напомним, что 8 декабря 2020 года Газизов был уволен с поста гендира "красно-белых", а само разбирательство тянется с марта 2021 года.

Спартак Газизов
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