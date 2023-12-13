- У "Крыльев Советов" хороший стадион и отличный тренер, он хозяйственник. Думаю, если бы ему вернули игроков, которых у них выкупили, они стали бы чемпионами страны. Когда не получилось со Шварцем, мы рассматривали варианты с Карпиным и Осинькиным, но остановились на Личке. И, думаю, не ошиблись, - передаёт слова Степашина РИА Новости.
Немецкий специалист Сандро Шварц покинул московское "Динамо" летом 2022 года после выигранным с бело-голубыми бронзовых медалей чемпионата России. В течение полного сезона-2022/2023 с командой работал сербский специалист Славиша Йоканович, с которым "Динамо" заняло девятое итоговое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
В июне 2023 года должность наставника бело-голубых занял чешский тренер Марцел Личка, под руководством которого по итогам осенней части сезона москвичи идут в чемпионате третьими, набрав 32 очка.
Степашин: когда не получилось со Шварцем, в "Динамо" рассматривали Карпина и Осинькина, но остановились на Личке
Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин сообщил о рассмотрении бело-голубыми вариантов назначения Валерия Карпина или Игоря Осинькина на пост главного тренера.
Фото: ПФК "Крылья Советов"