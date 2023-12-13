Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Црвена Звезда
20:45
Манчестер СитиНе начат
РБ Лейпциг
20:45
Янг БойзНе начат
Порту
23:00
ШахтёрНе начат
Ньюкасл Юнайтед
23:00
МиланНе начат
Селтик
23:00
ФейеноордНе начат
Атлетико
23:00
ЛациоНе начат
Антверпен
23:00
БарселонаНе начат
Боруссия Д
23:00
ПСЖНе начат

Степашин: когда не получилось со Шварцем, в "Динамо" рассматривали Карпина и Осинькина, но остановились на Личке

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин сообщил о рассмотрении бело-голубыми вариантов назначения Валерия Карпина или Игоря Осинькина на пост главного тренера.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- У "Крыльев Советов" хороший стадион и отличный тренер, он хозяйственник. Думаю, если бы ему вернули игроков, которых у них выкупили, они стали бы чемпионами страны. Когда не получилось со Шварцем, мы рассматривали варианты с Карпиным и Осинькиным, но остановились на Личке. И, думаю, не ошиблись, - передаёт слова Степашина РИА Новости.

Немецкий специалист Сандро Шварц покинул московское "Динамо" летом 2022 года после выигранным с бело-голубыми бронзовых медалей чемпионата России. В течение полного сезона-2022/2023 с командой работал сербский специалист Славиша Йоканович, с которым "Динамо" заняло девятое итоговое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В июне 2023 года должность наставника бело-голубых занял чешский тренер Марцел Личка, под руководством которого по итогам осенней части сезона москвичи идут в чемпионате третьими, набрав 32 очка.

Динамо Осинькин Карпин Личка Шварц Степашин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится