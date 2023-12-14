Ознакомиться с ними можно на фото, опубликованном выше.
Сегодня, 14 декабря, в 00:00 по московскому времени "СЭ" обнародует фамилию лучшего игрока 2023 года в России. Он определится в результате голосования с участием 16 главных тренеров команд РПЛ, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов издания, а также по результатам опроса болельщиков на официальном сайте "СЭ".
Ранее стало известно, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль поставил на первое место в голосовании хавбека "красно-белых" Данила Пруцева, наставник "Ростова" Валерий Карпин отдал предпочтение полузащитнику "Монако" и капитану сборной России Александру Головину, а рулевой "Зенита" Сергей Семак включил в пятерку лучших игроков сразу 4 футболистов своей команды.
Источник: "СЭ"
Стали известны результаты голосования 16 тренеров клубов РПЛ за лучшего футболиста России-2023
Главные тренеры всех 16 команд-участниц высшего дивизиона чемпионата страны составили список из 5 лучших футболистов 2023 года в России.
Фото: "СЭ"