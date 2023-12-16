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Гойкович: премиальные не такие, как год назад, на Мальдивы не хватает

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Футболист "Оренбурга" Ренато Гойкович поделился планами на отпуск во время зимнего перерыва в чемпионате.
Фото: официальный сайт ФК "Оренбург"
Защитник Ренато Гойкович из "Оренбурга" рассказал, как будет выглядеть его отпуск и как он связан с результатами команды в чемпионате.

"Сначала поеду к родителям, проведу там немного времени, потом поедем на пять дней отдохнуть с супругой на ее родину в Хорватию — там море, тепло. У нас не лучший сезон, премиальные не такие, как год назад, так что на Мальдивы не хватает, может через год-два слетаем", — сказал Гойкович в беседе с журналистами.

По итогам осенней части сезона "Оренбург" расположился на 14-м месте в четырех очках от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон. Сам Гойкович, выступающий также за сборную Боснии и Герцеговины, принял участие в 14-ти матчах чемпионата и четырежды выходил в кубке России.

Источник: "РБ Спорт"

Гойкович Оренбург
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