Защитник Ренато Гойкович из "Оренбурга" рассказал, как будет выглядеть его отпуск и как он связан с результатами команды в чемпионате.
"Сначала поеду к родителям, проведу там немного времени, потом поедем на пять дней отдохнуть с супругой на ее родину в Хорватию — там море, тепло. У нас не лучший сезон, премиальные не такие, как год назад, так что на Мальдивы не хватает, может через год-два слетаем", — сказал Гойкович в беседе с журналистами.
По итогам осенней части сезона "Оренбург" расположился на 14-м месте в четырех очках от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон. Сам Гойкович, выступающий также за сборную Боснии и Герцеговины, принял участие в 14-ти матчах чемпионата и четырежды выходил в кубке России.
Источник: "РБ Спорт"
Гойкович: премиальные не такие, как год назад, на Мальдивы не хватает
Футболист "Оренбурга" Ренато Гойкович поделился планами на отпуск во время зимнего перерыва в чемпионате.
Фото: официальный сайт ФК "Оренбург"