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Дасаев поделился мнением о четвёртом месте Сафонова в номинации на лучшего вратаря года

Бывший футболист Ринат Дасаев высказался о о четвёртом месте российского голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в номинации на лучшего вратаря года.
Фото: телеграмм-канал Сафонова
"Достойный результат Сафонова, но это же утешение.
Я тоже в своё время был в номинантах на "Золотой мяч", но я же его не получил. Самое главное — его получить. А четвёртое место — просто отдушина", - сказал Дасаев "Чемпионату".

26 октября в Лондоне (Англия) состоялась торжественная церемония вручения премии "Золотой мяч". Главную награду вечера получил форвард "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн. 33-летний нападающий стал первым англичанином после Майкла Оуэна, ставшим обладателем главной в футболе индивидуальной награды.

Россиянин Матвей Сафонов занял четвертое место в списке лучших вратарей мира. Выше голкипера "ПСЖ" финишировали только испанцы Унаи Симон и Давид Райя, а также бельгиец Тибо Куртуа.

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