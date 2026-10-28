Дасаев поделился мнением о четвёртом месте Сафонова в номинации на лучшего вратаря года

"Достойный результат Сафонова, но это же утешение.Я тоже в своё время был в номинантах на "Золотой мяч", но я же его не получил. Самое главное — его получить. А четвёртое место — просто отдушина", - сказал Дасаев "Чемпионату".
26 октября в Лондоне (Англия) состоялась торжественная церемония вручения премии "Золотой мяч". Главную награду вечера получил форвард "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн. 33-летний нападающий стал первым англичанином после Майкла Оуэна, ставшим обладателем главной в футболе индивидуальной награды.
Россиянин Матвей Сафонов занял четвертое место в списке лучших вратарей мира. Выше голкипера "ПСЖ" финишировали только испанцы Унаи Симон и Давид Райя, а также бельгиец Тибо Куртуа.