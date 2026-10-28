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И.о. главного тренера "Рубина" высказался о лимите на легионеров

Исполняющий обязанности главного тренера казанского "Рубина" Олег Кузьмин поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.
Фото: ФК "Рубин"

"Мне это не нравится, в наше время мы играли, конкурировали, ничего в этом такого не было.
Чем сильнее легионер у нас раньше был, тем сильнее была конкуренция, мы с ним тренировались, вместе росли и развивались", - приводит слова Кузьмина официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне клубы РПЛ могут включать в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле максимум семерых иностранных футболистов.

Олег Кузьмин, входивший в тренерский штаб "Рубина" с 2019 года, назначен исполняющим обязанности главного тренера. В 13 туре чемпионата России казанцы сыграют на своем поле с воронежским "Факелом", на данный момент команда располагается на 11 строчке в турнирной таблице с 12 набранными очками в своем активе.

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