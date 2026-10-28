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Пальцев оценил шансы Агкацева заиграть в европейском клубе

Защитник "Краснодара" Валентин Пальцев высказался о шансах вратаря "быков" Станислава Агкацева перейти в европейский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"
"Почему нет? Он хороший вратарь, лучший вратарь последних двух сезонов в чемпионате России", - сказал Пальцев "Матч ТВ".


Станислав Агкацев - воспитанник Академии "Краснодара". За основную команду вратарь выступает с 2022 года. Его нынешний контракт с родным клубом действует до конца июня 2029-го.

В текущем сезоне 24-летний голкипер сыграл 12 матчей в составе "быков" во всех турнирах, пропустил 14 голов и 4 раза оставил ворота "сухими". Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает футболиста сборной России в 12 миллионов евро.

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