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Гришин прокомментировал пенальти в ворота "Динамо" в матче с "Краснодаром"

Бывший российский футболист Александр Гришин высказался о спорном пенальти в матче 5-го тура Пути РПЛ Кубка России между "Краснодаром" и московским "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"
"Моё мнение: такие пенальти я бы не ставил.
Мы видим, что защитник "Динамо" убирает ноги и не хочет нарушать правила. Здесь, конечно, Кристиан хорошо подставился", - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".

"Краснодар" одержал победу над московским "Динамо" со счётом 2:1 в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Оба мяча хозяев записал на свой счёт нападающий Дмитрий Воробьёв. На 13-й минуте форвард открыл счёт после передачи Магомеда Оздоева, а на 43-й минуте оформил дубль, воспользовавшись пасом Хуана Боселли.

Московская команда сумела сократить отставание лишь в компенсированное время. На 90+3-й минуте Константин Тюкавин поразил ворота "Краснодара", установив окончательный счёт - 2:1.

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