Гришин прокомментировал пенальти в ворота "Динамо" в матче с "Краснодаром"

"Моё мнение: такие пенальти я бы не ставил.Мы видим, что защитник "Динамо" убирает ноги и не хочет нарушать правила. Здесь, конечно, Кристиан хорошо подставился", - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".
"Краснодар" одержал победу над московским "Динамо" со счётом 2:1 в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Оба мяча хозяев записал на свой счёт нападающий Дмитрий Воробьёв. На 13-й минуте форвард открыл счёт после передачи Магомеда Оздоева, а на 43-й минуте оформил дубль, воспользовавшись пасом Хуана Боселли.
Московская команда сумела сократить отставание лишь в компенсированное время. На 90+3-й минуте Константин Тюкавин поразил ворота "Краснодара", установив окончательный счёт - 2:1.