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Снейдер признался, что мог перейти в "Зенит", но выбрал другой клуб

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер рассказал, что во время игровой карьеры рассматривал возможность перехода в петербургский "Зенит".
Фото: Ben Gal/IMAGO/ТАСС
По словам нидерландца, интерес со стороны российских клубов действительно существовал, однако большинство предложений так и не дошли до стадии конкретных переговоров. При этом вариант с "Зенитом" был наиболее реальным.

"Только один раз была возможность перейти в "Зенит", но в конечном итоге вариант отпал, и я выбрал кое-что другое", — заявил Снейдер.

Экс-футболист подчеркнул, что намеренно не отказывался от переезда в Россию. Однако в момент принятия решений у него не было конкретных предложений от российских команд.

За карьеру Снейдер выступал за "Аякс", "Реал", "Интер" и "Галатасарай". В составе миланского клуба он выиграл Лигу чемпионов в 2010 году, а со сборной Нидерландов завоевал серебро чемпионата мира — 2010 и бронзу ЧМ-2014.

Источник: "Советский спорт"

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