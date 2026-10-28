Снейдер признался, что мог перейти в "Зенит", но выбрал другой клуб

"Только один раз была возможность перейти в "Зенит", но в конечном итоге вариант отпал, и я выбрал кое-что другое", — заявил Снейдер.
Экс-футболист подчеркнул, что намеренно не отказывался от переезда в Россию. Однако в момент принятия решений у него не было конкретных предложений от российских команд.
За карьеру Снейдер выступал за "Аякс", "Реал", "Интер" и "Галатасарай". В составе миланского клуба он выиграл Лигу чемпионов в 2010 году, а со сборной Нидерландов завоевал серебро чемпионата мира — 2010 и бронзу ЧМ-2014.
Источник: "Советский спорт"