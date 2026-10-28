"Я хорошо знаю Мирлинда: это тот человек, которому нужно начинать матчи [в стартовом составе]. Потому что он проходит перед матчем ту самую важную разминку, на которой выполняет определённый объём работы", - сказал Рахимов в эфире "Россия 24".
25 октября состоялось московское дерби между ЦСКА и "Спартаком". Центральный матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился поражением гостей со счетом 0:2.
Албанский форвард красно-белых Мирлинд Даку начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 75-й минуте.
По итогам тура команда Хуана Карседо опустилась на пятое место в турнирной таблице чемпионата.
Рахимов оценил игру Даку в "Спартаке"
Бывший тренер "Рубина" Рашид Рахимов рассказал, почему нападающий Мирлинд Даку должен выходить с стартовом составе "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"