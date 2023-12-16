- Почему мы считаем, что иностранец - это какая-то волшебная таблетка? Здесь два момента. Первый - квалификация тех людей, которые управляют процессом. Квалификация здесь, может быть, не самое точное слово, потому что у них она отсутствует вообще. Там надо о другом говорить - о понимании, что такое игра, что такое подготовка. Понимании того, от чего зависит результат. Об умении дать оценку квалификации тренеров, что сделать непросто. Критерии отбора тренеров должны быть сформулированы примерно так же, как формулируются критерии оценки игроков, - передаёт слова Гаджиева Metaratings.ru.
15 декабря 2023 года официальный телеграм-канал "Сочи" объявил о назначении на пост главного тренера 46-летнего испанского специалиста Роберта Морено, который ранее работал в клубной системе "Барселоны", а также не очень продолжительное время возглавлял сборную Испании, "Монако" и "Гранаду".
Помимо Морено, в Российской премьер-лиге работают ещё четыре главных тренера-иностранца: Владимир Ивич ("Краснодар", Сербия), Марцел Личка ("Динамо" Москва, Чехия), Гильермо Абаскаль ("Спартак", Испания) и Давид Деограсия ("Оренбург", Испания). По итогам осеней части текущего сезона "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу, "Динамо" идёт третьим, "Спартак" занимает пятую позицию, "Оренбург" находится на 14 месте - в зоне стыковых матчей.
Гаджиев - о приглашении иностранных тренеров: у тех людей, которые управляют процессом, квалификация отсутствует вообще
Президент махачкалинского "Динамо" и заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о привлечении руководителями клубов РПЛ иностранцев на должности главных тренеров.
Фото: ФК "Амкар"