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Metaratings: “Балтика” заинтересована в трансфере Кучаева

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Калининградская “Балтика” заинтересована в трансфере полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева.
Фото: "Матч ТВ"
По сведениям источника, руководство “Балтики” хотело бы подписать российского хавбека в зимнее трансферное окно. Сам Кучаев при этом не хотел бы переходить в клуб из Калининграда. Он намерен продлить действующее соглашение с ЦСКА.

Напомним, текущий контракт Кучаева с московским ЦСКА истекает в июне 2024 года. В этом сезоне Константин принял участие в 15 матчах “армейцев”. Он не отметился результативными действиями.

Источник: Metaratings

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