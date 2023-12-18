По сведениям источника, руководство “Балтики” хотело бы подписать российского хавбека в зимнее трансферное окно. Сам Кучаев при этом не хотел бы переходить в клуб из Калининграда. Он намерен продлить действующее соглашение с ЦСКА.
Напомним, текущий контракт Кучаева с московским ЦСКА истекает в июне 2024 года. В этом сезоне Константин принял участие в 15 матчах “армейцев”. Он не отметился результативными действиями.
Источник: Metaratings
Metaratings: “Балтика” заинтересована в трансфере Кучаева
Калининградская “Балтика” заинтересована в трансфере полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева.
Фото: "Матч ТВ"