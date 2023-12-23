Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна и сравнил его с Захаряном, перебравшимся прошлым летом из "Динамо" в "Реал Сосьедад".
"Тут двух мнений быть не может. Сперцян созрел для перехода в серьезный европейский клуб. Но ему нужно ехать только в ту команду, чей главный тренер ему лично позвонит и скажет: "Ты мне нужен!" Краснодарец талантливее Захаряна, лучше готов физически, координированнее, острее", - приводит слова Орлова "СЭ"
В текущем сезоне Эдуард Сперцян забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в 18-ти матчах чемпионата России. "Краснодар", в котором Сперцян является одним из лидеров, возглавляет чемпионскую гонку, опережая "Зенит" на два очка.
Ранее сообщалось об интересе к Эдуарду Сперцяну со стороны "Ювентуса". Туринский клуб обременен дисквалификациями Поля Погба и Николо Фаджоли и выйдет на трансферный рынок в поисках центрального полузащитника зимой.
Орлов: Сперцян созрел для топ-клуба. Он талантливее Захаряна
Футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал Эдуарда Сперцяна лучшим плеймейкером чемпионата.
Фото: "Sputnik Армения"