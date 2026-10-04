В "Урале" оценили работу Юрана на старте сезона

Заместитель председателя совета директоров "Урала" Григорий Иванов высказался о главном тренере клуба Сергее Юране.

Фото: ФК "Урал"

Только радуемся такому результату. Сергей Юран хорошо работает с ребятами, которые привыкают к его требованиям. Сейчас видно, чего он хочет от наших ребят. Пока мы довольны", - сказал Иванов "Чемпионату"

Григорий Иванов заявил, что в клубе довольны работой российского специалиста. Он отметил, что футболисты привыкают к требованиям тренера."У нас стоит задача - мы должны стараться идти без поражений и добиваться результатов. Не вижу ничего такого в том, что мы идём на втором месте в ФНЛ.Сергей Юран был назначен главным тренером екатеринбургского "Урала" в июне 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 13 матчей, одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.На данный момент клуб занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 25 очков в 12 встречах. На первой строчке находится "Нижний Новгород" с 31 баллом в своем активе.