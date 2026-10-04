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ЦСКА уверенно обыграл тульский "Арсенал"

Московский ЦСКА одержал победу над тульским "Арсеналом" в товарищеской встрече.
Фото: ФК ЦСКА
Комфортное преимущество ЦСКА обеспечили автогол футболиста "Арсенала" и забитые мячи нападающих Лусиано Гонду и Ивана Тарасенко. За тульский клуб голом отличился форвард Рашид Магомедов. Итоговый счет - 3:1 в пользу "армейцев".

Товарищеские матчи

Голы: Лусиано, 8, Шамкин, 18 (аг), Тарасенко, 74 - Магомедов, 23.

ЦСКА: Тороп, Аззи, Лукин, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Рейс, Пономарчук, Олейников, Алвес, Мусаев, Лусиано.

"Арсенал": Мелихов, Енин, Гоцук, Пенчиков, Плотников, Уридия, Бирюков, Шамкин, Глушков, Мелекесцев, Магомедов.

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