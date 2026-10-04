Как утверждает источник, Джонатан Альба возглавит московскую "Родину". Контракт с бывшим главным тренером "Ростова" подпишут до лета 2028 года.
Сообщается, что сторонам осталось уладить детали по договорам ассистентов, которые войдут в тренеский штаб Альбы. Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшие дни.
Напомним, Альба покинул "Ростов" в сентябре этого года. Он работал в клубе с 2018 года, начиная аналитиком.
Источник: журналист Иван Карпов
Экс-тренер "Ростова" Альба возглавит московскую команду. Контракт - на 2 года - источник
Стороны договорились о двухлетнем сотрудничестве.
Фото: ФК "Ростов"