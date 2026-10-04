Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Велес
0 - 2 0 2
Волга Ул2 тайм

Лига Наций УЕФА

Новости
Азербайджан
16:00
ЛитваНе начат
Мальта
19:00
АндорраНе начат
Косово
19:00
АвстрияНе начат
Ирландия
21:45
ИзраильНе начат
Уэльс
21:45
ДанияНе начат
Португалия
21:45
НорвегияНе начат
Нидерланды
21:45
СербияНе начат
Греция
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
ЦСКА
2 - 1 2 1
Арсенал Тула1 тайм
Зенит
19:00
БАТЭНе начат

Экс-тренер "Ростова" Альба возглавит московскую команду. Контракт - на 2 года - источник

Стороны договорились о двухлетнем сотрудничестве.
Фото: ФК "Ростов"
Как утверждает источник, Джонатан Альба возглавит московскую "Родину". Контракт с бывшим главным тренером "Ростова" подпишут до лета 2028 года.

Сообщается, что сторонам осталось уладить детали по договорам ассистентов, которые войдут в тренеский штаб Альбы. Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшие дни.

Напомним, Альба покинул "Ростов" в сентябре этого года. Он работал в клубе с 2018 года, начиная аналитиком.

Источник: журналист Иван Карпов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится