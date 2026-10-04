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Пономарев: Слуцкий пришел в ЦСКА на готовенькое. Всё сделал Газзаев

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о тренерской карьере Леонида Слуцкого в московском клубе.
Фото: ФК ЦСКА
Владимир Пономарев сомневается, что российского специалиста пригласят в какой-либо клуб. Он считает, что Слуцкий не сильно повлиял на результаты ЦСКА.

"Обратил внимание, что Слуцкий сейчас комментирует матчи сборной. Может, себя рекламирует, чтобы его куда-то пригласили в команду, но вряд ли его пригласят.

Не думаю, что он так уж хорошо себя зарекомендовал в ЦСКА. Там были сумасшедшие ребята - главное было не мешать им играть. Состав сделал Газзаев. Он всё сделал, а Слуцкий пришёл на готовенькое", - сказал Пономарев Metaratings.

Леонид Слуцкий был главным тренером московского ЦСКА с октября 2009 по декабрь 2016 года. Всего под его руководством красно-синие провели 302 матча, одержали 169 побед, 59 раз сыграли вничью и потерпели 74 поражения.

Вместе с "армейцами" российский специалист стал трехкратным чемпионом России, а также обладателем двух Кубков и Суперкубков России.

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