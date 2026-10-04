Ловчев - о победе сборной России: я плевался от многих прошлых матчей, но сейчас такого ощущения нет

Прославленный советский футболист Евгений Ловчев в интервью Rusfootball.info высказался по поводу вчерашнего товарищеского матча Россия – Намибия.

Фото: Екатерина Мартынова, РФС

Так и должно быть от команды, которая уважает себя. Понятно, соперник не тот. Я плевался от многих прошлых матчей, но сейчас такого ощущения нет. И хорошо, что тройка матчей, а не два.

- Играть надо. Хотя я по большому счету критик Карпина и этой сборной страны. Необходимо показывать, что мы сильнее всех в этой ситуации? Но мы не сильнее всех. В данном случае, если сравнивать с сопоставимым Брунеем, игра отличалась в лучшую сторону – настрой был, зритель доволен.Понятно, там в Намибии по 20 тысяч рублей условно эти футболисты получают. Но другие не соглашаются. Никакие двусторонки даже при зрителях этих матчей не заменят. Во-первых, есть рейтинг ФИФА, во-вторых, трибуны. Междусобойчики не звучат и не смотрятся по большому счету.Недавно с Писаревым разговаривал по поводу огромного числа замен и нестабильности в целом. Коля объяснил, что нужны два состава, чтобы наиграть что-то на тренировках. Однако, вызов в сборную – это привилегия по большому счету. Поэтому я отчасти согласен, отчасти – нет.Что касается нового формата окон, когда вместо двух игр четыре, многовато. Прерывается чемпионат. Знаю, как к этому клубные тренеры относятся. Что-то сделали, и вакуум, - сказал Ловчев.