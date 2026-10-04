Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Велес
14:30
Волга УлНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Азербайджан
16:00
ЛитваНе начат
Мальта
19:00
АндорраНе начат
Косово
19:00
АвстрияНе начат
Ирландия
21:45
ИзраильНе начат
Уэльс
21:45
ДанияНе начат
Португалия
21:45
НорвегияНе начат
Нидерланды
21:45
СербияНе начат
Греция
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
14:00
РодинаНе начат
ЦСКА
15:00
Арсенал ТулаНе начат
Зенит
19:00
БАТЭНе начат

Ловчев - о победе сборной России: я плевался от многих прошлых матчей, но сейчас такого ощущения нет

Прославленный советский футболист Евгений Ловчев в интервью Rusfootball.info высказался по поводу вчерашнего товарищеского матча Россия – Намибия.
Фото: Екатерина Мартынова, РФС
- Играть надо. Хотя я по большому счету критик Карпина и этой сборной страны. Необходимо показывать, что мы сильнее всех в этой ситуации? Но мы не сильнее всех. В данном случае, если сравнивать с сопоставимым Брунеем, игра отличалась в лучшую сторону – настрой был, зритель доволен.
Так и должно быть от команды, которая уважает себя. Понятно, соперник не тот. Я плевался от многих прошлых матчей, но сейчас такого ощущения нет. И хорошо, что тройка матчей, а не два.


Понятно, там в Намибии по 20 тысяч рублей условно эти футболисты получают. Но другие не соглашаются. Никакие двусторонки даже при зрителях этих матчей не заменят. Во-первых, есть рейтинг ФИФА, во-вторых, трибуны. Междусобойчики не звучат и не смотрятся по большому счету.

Недавно с Писаревым разговаривал по поводу огромного числа замен и нестабильности в целом. Коля объяснил, что нужны два состава, чтобы наиграть что-то на тренировках. Однако, вызов в сборную – это привилегия по большому счету. Поэтому я отчасти согласен, отчасти – нет.
Что касается нового формата окон, когда вместо двух игр четыре, многовато. Прерывается чемпионат. Знаю, как к этому клубные тренеры относятся. Что-то сделали, и вакуум, - сказал Ловчев.

Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится