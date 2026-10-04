Бышовец: у сборной России идет процесс совершенствования, перспектива есть

- Сам счёт говорит о качестве соперника. Я думаю, что надо учитывать и соперника, и условия, и подготовку. Понятно, что сейчас мы приглашаем команды, которые могут приехать. Мы оплачиваем им проезд, понятно, что и какие-то материальные условия.
При этом я бы не стал умалять достоинства нашей команды. То, что эти матчи есть, это, с одной стороны, создаёт очень благоприятный фон для игроков. Потому что для приглашенных в команду футболистов - это большая мотивация. Второе - необходимость в таких матчах связана с тем, что у тренера есть возможность даже в этих условиях определиться в перспективах развития.
Думаю, матчи, которые мы наблюдаем, говорят о том, что процесс совершенствования у команды происходит. Плюс сборная со временем и омолодилась. Мы увидели, что появление новых игроков и вновь приглашенных - это уже вопрос следующего дня и перспективы.
Принцип формирования команды - блочный. Мы видим, допустим, наигранный дуэт армейцев Облякова и Кисляка, видим в обороне бывших игроков "Ростова". По качеству, я бы сказал, сама структура и организация игры, при всей оценке соперника, выглядит достаточной для того, чтобы можно было говорить об управляемости игровой организации и самоотдаче команды. Но с учётом и товарищеского матча, и непосредственной подготовки к встрече, можно сказать, что такие игры носят вынужденный характер. Сейчас нет возможности рассчитывать на матчи с более серьезными соперниками: они играют Лигу наций. Но, опять же, я вижу, что выстраивается и перестраивается наша команда с учётом появления новых игроков. Можно говорить и о перспективах того же Глебова из ЦСКА. То, что Карпину удается привлекать талантливых ребят, в целом говорит о том, что какое-то движение и перспектива есть, на пути к оптимизму.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info