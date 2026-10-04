Бышовец: у сборной России идет процесс совершенствования, перспектива есть

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Думаю, матчи, которые мы наблюдаем, говорят о том, что процесс совершенствования у команды происходит. Плюс сборная со временем и омолодилась. Мы увидели, что появление новых игроков и вновь приглашенных - это уже вопрос следующего дня и перспективы.