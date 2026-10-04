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Зидан обратился к Роналду: снимаю перед тобой шляпу

Наставник сборной Франции Зинедин Зидан высказался о Криштиану Роналду на фоне ситуации вокруг его ухода из расположения национальной команды Португалии.
Фото: Getty Images
Французский специалист предпочёл сосредоточиться на карьере своего бывшего подопечного и их совместной работе в "Реале".

- Мы должны по достоинству оценивать карьеру Криштиану Роналду.

Мне посчастливилось работать с ним. Он помог мне выиграть множество титулов. Снимаю перед тобой шляпу, Криштиану. Я всегда испытываю большое уважение к тем, с кем мне довелось поработать, - цитирует Зидана The Touchline.

Сейчас Зидан готовит сборную Франции к матчу Лиги наций против Бельгии. Роналду ранее покинул сборную Португалии после ссоры с главным тренером.

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