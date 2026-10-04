Зидан обратился к Роналду: снимаю перед тобой шляпу

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- Мы должны по достоинству оценивать карьеру Криштиану Роналду

Французский специалист предпочёл сосредоточиться на карьере своего бывшего подопечного и их совместной работе в "Реале".Мне посчастливилось работать с ним. Он помог мне выиграть множество титулов. Снимаю перед тобой шляпу, Криштиану. Я всегда испытываю большое уважение к тем, с кем мне довелось поработать, - цитирует Зидана The Touchline.Сейчас Зидан готовит сборную Франции к матчу Лиги наций против Бельгии. Роналду ранее покинул сборную Португалии после ссоры с главным тренером.