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"Барселоне" может грозить отстранение от еврокубков - источник

В "Барселоне" опасаются возможных санкций со стороны УЕФА на фоне продолжающегося расследования "дела Негрейры".
Фото: Getty Images
Как пишет Marca, одним из вариантов наказания может стать отстранение каталонского клуба от участия в Лиге чемпионов.

Разбирательство связано с многолетними платежами "Барселоны" компаниям, которые были связаны с Хосе Марией Энрикесом Негрейрой. Ранее он занимал пост вице-президента технического комитета судей Испании.

Пока окончательное решение по делу не принято.

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