"Претензия Минздрава — слишком много пьют, это стимулирует алкоголизм. Была дискуссия, что болельщики могут выпить водки перед матчем и пойти на игру. А нормальные люди придут с семьями и выпьют пиво по 500 рублей. Но эти аргументы пока не принимают", - приводит слова Алаева Sport24.
Напомним, что продажа алкогольной продукции на спортивных объектах запрещена с 2005 года. Алаев был избран на пост президента РПЛ 16-го августа 2022 года. Срок полномочий - 5 лет. После 18-ти туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая петербургский "Зенит" на два очка. Тройку лидеров чемпионата замыкает московское "Динамо".
Алаев - о запрете алкоголя на стадионах: претензия Минздрава — слишком много пьют, это стимулирует алкоголизм
Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал возможное возвращение пива на стадионы.
Фото: РФС