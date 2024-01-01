- От других клубов конкретика есть, но она должна от "Зенита" быть. Нужно понимать, насколько они будут готовы отпустить его в аренду. У них пока нет решения. Дедлайны? Какие здесь могут быть дедлайны? На сегодняшний день Дмитрий едет на сборы с "Зенитом".
Напомним, ранее сообщалось, что центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков может перебраться в "Сочи".
В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 5 матчах за "сине-бело-голубых" в российской Премьер-лиге, провел на поле 144 минут и не отличился голевыми действиями. Также в активе игрока две игры в Кубке России.
Действующее соглашение Чистякова с петербуржцами рассчитано до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: Чистяков едет на сбор с "Зенитом"
Агент Андрей Талаев, представляющий защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, прокомментировал будущее клиента.
Фото: Global Look Press