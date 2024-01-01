- На сто процентов уверен, что там бы присутствовал Сергей Карасёв с гитарой. Валерий Карпин тоже обязан быть. На верхушку определил бы Владимира Быстрова - подальше и повыше, дабы его было похуже видно. Не вешать его вовсе? Ну, а как быть без чего-то смешного? На ёлке же должен быть клоун, - цитирует Радимова RT.
Экс-полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Владимир Быстров после завершения футбольной карьеры нередко выступает в роли футбольного эксперта на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч Премьер". Комментарии Быстрова нередко отличаются от комментариев других футбольных экспертов эмоциональностью и безапелляционностью суждений.
Радимов: повесил бы на ёлку шары с Карасёвым и Карпиным. А на верхушку - Быстрова, на ёлке же должен быть клоун
Экс-полузащитник "Зенита" и телеэксперт Владислав Радимов рассказал, три шара с изображением каких футбольных личностей он повесил бы на свою новогоднюю ёлку.
Фото: МатчТВ