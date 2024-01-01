"Разговоры с "Карабахом" о будущем идут. Есть люди, которые этим занимаются, а мое дело — давать результат на поле. Вариант с возвращением РПЛ? Я в принципе открыт для любых предложений", - приводит слова Лунёва "РБ Спорт".
На данный момент Андрей Лунёв выступает за азербайджанский "Карабах". В текущем сезоне голкипер принял участие в 15-ти матчах во всех турнирах, сохранив свои ворота "сухими" в семи встречах. Ранее 32-летний российский голкипер уже играл в чемпионате России за "Зенит" и "Уфу". Интернет-портал Transfermarkt оценивает Лунёва в 1 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.
Лунёв: вариант с возвращением РПЛ? Я в принципе открыт для любых предложений
Голкипер "Карабаха" Андрей Лунёв не исключает вариант с продолжением карьеры в РПЛ.
Фото: ФК "Карабах"