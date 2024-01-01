Как сообщает источник, сочинцы планируют усилить линию своей обороны в зимнее трансферное окно. Они хотят подписать Яхья Аттият-Аллаха. При этом не уточняется, готов ли сам марокканский защитник к смене клубной прописки.
Напомним, в нынешнем сезоне Аттият-Аллах принял участие в 22 матчах. Ему удалось записать на свой счет четыре гола и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.
Источник: “СЭ”
“СЭ”: “Сочи” заинтересован в трансфере марокканского защитника
Защитник “Видада” Яхья Аттият-Аллах может продолжить карьеру в “Сочи”.
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