“СЭ”: “Сочи” заинтересован в трансфере марокканского защитника

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Защитник “Видада” Яхья Аттият-Аллах может продолжить карьеру в “Сочи”.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, сочинцы планируют усилить линию своей обороны в зимнее трансферное окно. Они хотят подписать Яхья Аттият-Аллаха. При этом не уточняется, готов ли сам марокканский защитник к смене клубной прописки.

Напомним, в нынешнем сезоне Аттият-Аллах принял участие в 22 матчах. Ему удалось записать на свой счет четыре гола и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.

Источник: “СЭ”

Сочи Российские трансферы
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