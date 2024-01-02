Руководство московского "Спартака" планирует отдать в аренду 19-летнего полузащитника Даниила Зорина и 20-летнего хавбека Максима Лайкина, сообщают СМИ.
По данным источника, для обоих игроков уже подыскивают арендные варианты, при этом они с высокой вероятностью отправятся на первый межсезонный сбор "Спартака". Сообщается, что в случае покупки красно-белыми нового форварда в аренду может отправиться также 19-летний нападающий Павел Мелёшин.
Даниил Зорин с августа по декабрь 2023 года выступал на правах аренды за минское "Динамо", с которым стал чемпионом Белоруссии. В 11 матчах 19-летний хавбек забил 7 мячей, став третьим бомбардиром своей команды. В ноябре Зорин был признан лучшим игроком чемпионата Беларуси, забив 4 гола в 4 матчах. Также Даниил является игроком молодежной сборной России.
20-летний полузащитник Максим Лайкин в текущем сезоне принял участие в трех матчах за красно-белых, не отметившись результативными действиями.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Спартак" намерен отдать в новую аренду чемпиона Белоруссии Зорина
По данным СМИ, "Спартак" ищет варианты аренды для двух молодых игроков.
Фото: ФК "Спартак"