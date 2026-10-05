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Кухарчук - о Роналду: его история в сборной Португалии ещё не закончена

Экс-игрок "Химок" Илья Кухарчук высказался о карьере Криштиану Роналду и его будущем в сборной Португалии.
Фото: Getty Images
По его мнению, история 41-летнего форварда в национальной команде ещё может продолжиться.

- Криштиану Роналду - это сверхфутболист и сверхчеловек. Криштиану могу сравнить только с Месси. Это две легенды в истории футбола.

Думаю, что история Роналду в сборной Португалии ещё не закончена. Я уверен, - сказал Кухарчук в эфире на "Матч ТВ".

Роналду ранее покинул расположение сборной после того, как главный тренер Жорже Жезуш не гарантировал ему место в стартовом составе. Без нападающего Португалия обыграла Норвегию - 2:1 и Данию - 4:2. При этом O Jogo сообщало, что форвард решил завершить международную карьеру.

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