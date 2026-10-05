Педро ответил, на какой позиции ему комфортнее играть в "Зените"

- На какой позиции тренер бы меня ни поставил на поле, я выложусь на сто процентов.
Мне комфортно играть на позиции второго опорного полузащитника, атакующего полузащитника или нападающего, и я всегда готов выйти в стартовом составе, если так решит главный тренер, - цитирует Педро "Матч ТВ".
В нынешнем розыгрыше РПЛ бразилец восемь раз выходил на поле и четырежды помог партнёрам забить. "Зенит" после девяти туров набрал 18 очков и занимает пятое место. Следующим соперником команды станет "Краснодар".