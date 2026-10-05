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Педро ответил, на какой позиции ему комфортнее играть в "Зените"

Футболист "Зенита" Педро дос Сантос рассказал, как относится к использованию на разных позициях.
Фото: ФК "Зенит"
В товарищеском матче с БАТЭ бразилец действовал в роли опорного полузащитника, а петербуржцы победили со счётом 1:0.

- На какой позиции тренер бы меня ни поставил на поле, я выложусь на сто процентов.

Мне комфортно играть на позиции второго опорного полузащитника, атакующего полузащитника или нападающего, и я всегда готов выйти в стартовом составе, если так решит главный тренер, - цитирует Педро "Матч ТВ".

В нынешнем розыгрыше РПЛ бразилец восемь раз выходил на поле и четырежды помог партнёрам забить. "Зенит" после девяти туров набрал 18 очков и занимает пятое место. Следующим соперником команды станет "Краснодар".

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