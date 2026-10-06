Григорян высказался о наставнике сборной Португалии: хочет утвердиться за счёт великого

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А ты не можешь утверждаться за счёт великого, ты можешь только обделаться, что, на мой взгляд, и произошло, - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".

По мнению специалиста, наставник сборной Португалии выбрал неудачный способ обозначить свою позицию в отношении 41-летнего форварда.- Жезуш показывает разность величин между ним и Криштиану. Жорже хочет утвердиться за счёт великого.Роналду ранее покинул расположение национальной команды после того, как Жезуш не гарантировал ему место в основном составе. Без форварда португальцы затем победили Данию - 4:2 и Норвегию - 2:1. СМИ также сообщали о возможном завершении Роналду карьеры в сборной.