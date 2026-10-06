Франция проигрывала Бельгии до 77-й минуты, но в итоге крупно победила

Сборная Франции одержала крупную волевую победу над Бельгией в матче 4-го тура Лиги наций - 4:1.

УЕФА

При этом хозяева уступали в счёте вплоть до 77-й минуты. Бельгийцы вышли вперёд после гола Доди Лукебакио на 35-й минуте и долго удерживали преимущество. Перелом наступил в концовке: Дезире Дуэ восстановил равенство, а спустя четыре минуты Райан Шерки уже вывел Францию вперёд.



После этого хозяева довели дело до разгрома. Майкл Олисе отличился на 88-й минуте, а в компенсированное время оформил дубль.



После четырёх туров Франция с 10 очками лидирует в группе. Бельгия с шестью баллами идёт второй.