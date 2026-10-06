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Италия забила Турции три мяча
Вчера, 23:43
Сборная Италии обыграла Турцию в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА - 3:1.
УЕФА
Итальянцы повели на 26-й минуте после гола Джанлуки Скамакки. Во втором тайме Араль Шимшир восстановил равенство, однако Турция удерживала ничейный счёт всего четыре минуты - Риккардо Калафьори вновь вывел хозяев вперёд.
Окончательный результат на 87-й минуте установил Франческо Эспозито.
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Сборная Италии
Сборная Турции
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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