Италия забила Турции три мяча

Сборная Италии обыграла Турцию в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА - 3:1.

УЕФА

Итальянцы повели на 26-й минуте после гола Джанлуки Скамакки. Во втором тайме Араль Шимшир восстановил равенство, однако Турция удерживала ничейный счёт всего четыре минуты - Риккардо Калафьори вновь вывел хозяев вперёд.



Окончательный результат на 87-й минуте установил Франческо Эспозито.