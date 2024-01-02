"РПЛ — турнир очень серьёзного уровня, от тебя требуется играть на пределе возможностей. Есть ряд клубов, которые, по моему мнению, вполне могли бы выиграть, например, Лигу конференций. Что касается "Ахмата", в каких-то матчах нам банально не повезло, я не считаю, что мы выглядели потерянными на поле. Просто немножечко больше удачи не помешало бы", - поделился Челикович с журналистами.
"Ахмат" по итогам первой части сезона занимает 13-е место и располагается в зоне стыков. В активе грозненцев 17 очков после 18-ти туров. Отставание от расположившегося на одну строчку выше "Урала" - 2 очка, столько же очков составляет отрыв от "Оренбурга", идущего 14-м.
Боснийский защитник Челикович принял участие во всех 18-ти матчах "Ахмата" в текущем сезоне.
Источник: "РБ Спорт"
Челикович: РПЛ - серьезный турнир, российские клубы могли бы выиграть Лигу конференций
Защитник "Ахмата" Ясмин Челикович поделился впечатлением от уровня футбола в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"