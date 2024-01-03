"Я надеюсь, что чемпионство не за горами у "Краснодара". С огромным уважением отношусь к господину Галицкому, который сделал такую вот конфетку. Потихонечку, поэтапно, но мы видим великолепный стадион, мы видим, как любят футбол в "Краснодаре" – болельщик голосует ногами и приходит, даже несмотря на Fan ID", - цитирует Титова источник.
"Краснодар" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России во главе турнирной таблицы. В активе "горожан" 38 очков в 18-ти матчах первой половины сезона. Чемпион пяти последних лет "Зенит" остался на второй строчке. "Сине-бело-голубые" отстают от "Краснодара" на два очка.
Сезон возобновится для "Краснодара" 2-го марта матчем против "Рубина". В этот же день в рамках 19-го тура РПЛ "Зенит" будет принимать на своем поле московский "Спартак".
Источник: "Metaratings"
Титов: надеюсь, чемпионство "Краснодара" не за горами. Галицкий сделал конфетку
Экс-футболист "Спартака" Егор Титов поделился впечатлениями от игры "Краснодара" в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Краснодара"