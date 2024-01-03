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Бояринцев: приезжающие легионеры не слабее тех, которые были

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Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев оценил уровень легионеров в РПЛ.
Фото: Василий Пономарев
"Нашей молодежи действительно тяжело конкурировать с этими легионерами. Все равно приезжают легионеры хорошего уровня, а не среднего. Но какая-то группа игроков получила возможность с этим оттоком проявить себя. Не соглашусь, что приезжают более слабые легионеры, чем были. Их просто стало меньше", - заявил Бояринцев.

В текущем сезоне в РПЛ действует лимит на легионеров, ограничивающий одновременное использование в составе более 8-ми иностранных игроков. Также, ограничено максимально разрешенное число иностранцев в заявке на сезон - 13. Напомним, что легионерами не считаются иностранцы, имеющие право выступать за сборную России, а также футболисты из Армении, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана.

Источник: "Metaraitings"

Бояринцев
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