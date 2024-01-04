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Артур из-за СВО боится переходить в "Зенит"

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Форвард "Палмейраса" Артур опасается переезжать в Россию.
Фото: Global Look Press
Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Goal, бразильский форвард "Палмейраса" Артур боится переходить в "Зенит" из-за СВО. Сообщается, что стороны убеждают футболиста в том, что переход в российский клуб будет выгоден с финансовой точки зрения.

Действующее соглашение Артура с бразильским клубом истекает в декабре 2027 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость нападающего в 10 миллионов евро.

Артур Зенит Палмейрас Российские трансферы
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