Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Goal, бразильский форвард "Палмейраса" Артур боится переходить в "Зенит" из-за СВО. Сообщается, что стороны убеждают футболиста в том, что переход в российский клуб будет выгоден с финансовой точки зрения.
Действующее соглашение Артура с бразильским клубом истекает в декабре 2027 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость нападающего в 10 миллионов евро.
Артур из-за СВО боится переходить в "Зенит"
Форвард "Палмейраса" Артур опасается переезжать в Россию.
Фото: Global Look Press