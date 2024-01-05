"Кроме тех, кто вызывался, в списке кандидатов есть Гиорги Шелия, Саша Беленов, Юра Дюпин, Игорь Лещук, Евгений Латышонок. Они тоже показывают хороший, добротный уровень мастерства", - приводит слова Кафанова "РИА Новости".
Напомним, что генеральный секретарь РФС Митрофанов заявил о том, что сборная России в 2024 году может провести более восьми матчей. В марте подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Сербии на стадионе московского "Динамо". В 2023 году сборная России сыграла восемь матчей, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью.
Виталий Кафанов рассказал о вратарях, кандидатуры которых рассматриваются для вызова в сборную России
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал фамилии голкиперов, которые рассматриваются для вызова в национальную команду.
Фото: ФК "Ростов"