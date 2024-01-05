"Для меня главным разочарованием РПЛ в 2023 году стал не какой-то конкретный игрок, а целая команда — "Сочи", - цитирует Корнеева "СЭ".
Напомним, что в прошлом сезоне футбольный клуб "Сочи" занял десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В текущем розыгрыше РПЛ южане идут последними в турнирной таблице. В 2023 году клуб сменил четырех главных тренеров. На данный момент команду возглавляет испанский специалист Роберт Морено.
Корнеев назвал "Сочи" главным разочарованием 2023 года
Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев рассказал о главном разочаровании прошедшего года.
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