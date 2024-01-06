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Юрист "Спартака" - о возможной экстрадиции Промеса: приговор по делу Квинси не вступил в силу

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Юрист "Спартака" Татьяна Завьялова прокомментировала информацию голландских СМИ об угрожающей вингеру Квинси Промесу экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды из-за публикации фото, сделанных в Дубае.
Фото: РПЛ
- Приговор по делу Квинси Промеса не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании. Вопрос об экстрадиции футболиста из ОАЭ в Нидерланды не стоит, - передаёт слова Завьялова Sport24.

Ранее в голландских СМИ появилась информация, что к находящемуся в Объединённых Арабских Эмиратах 32-летнему атакующему полузащитнику московского "Спартака" Квинси Промесу может быть применена экстрадиция в Нидерланды в случае соответствующего запроса от прокуратуры этой страны. Футболист выложил в своих социальных сетях фотографии, сделанные в Дубае (ОАЭ), при этом между странами существует соглашение о взаимной выдаче правонарушителей.

Ранее Промес был приговорён в Нидерландах к 18-месячному тюремному заключению по уголовному делу о нападении на своего родственника с применением холодного оружия.

Промесу может грозить экстрадиция в Нидерланды после фото в социальных сетях

Спартак Промес
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