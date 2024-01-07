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Федерация футбола Камеруна: ответный матч со сборной России в 2024 году возможен

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Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан высказался о возможном проведении ответного товарищеского матча со сборной России.
Фото: РФС
– Ответный матч со сборной России в этом году возможен, но мы будем рассматривать эту возможность после матчей Кубка африканский наций. Я верю, что возможно найти время для такой игры и провести ее в Камеруне.

В октябре 2023 года сборная России и национальная команда России уже встречались в рамках товарищеского матча. Он состоялся в Москве на стадионе “ВТБ Арена”. Россияне одержали победу со счетом 1:0. В составе хозяев единственным голом отличился нападающий Федор Чалов.

Напомним, ранее стало известно о том, что сборная России по футболу в марте этого года сыграет с Сербией.

Источник: Sport24

Сборная России Сборная Камеруна
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