– Ответный матч со сборной России в этом году возможен, но мы будем рассматривать эту возможность после матчей Кубка африканский наций. Я верю, что возможно найти время для такой игры и провести ее в Камеруне.
В октябре 2023 года сборная России и национальная команда России уже встречались в рамках товарищеского матча. Он состоялся в Москве на стадионе “ВТБ Арена”. Россияне одержали победу со счетом 1:0. В составе хозяев единственным голом отличился нападающий Федор Чалов.
Напомним, ранее стало известно о том, что сборная России по футболу в марте этого года сыграет с Сербией.
Источник: Sport24
Федерация футбола Камеруна: ответный матч со сборной России в 2024 году возможен
Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан высказался о возможном проведении ответного товарищеского матча со сборной России.
Фото: РФС