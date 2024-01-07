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Балахнин - о "Ростове": команде вообще не хватает хороших футболистов

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Экс-тренер "Ростова" Сергей Балахнин высказался о кадровом дефиците южан.
Фото: "Матч ТВ"
"Команде вообще не хватает хороших футболистов. Это касается всех линий. Недавно ещё ушёл Ионов. Усиление, которое было в летнее трансферное окно, не сработало. Сейчас надо это компенсировать, взять по одному хорошему футболисту в каждую линию, но особенно в нападение", - приводит слова Балахнина "Чемпионат".

Напомним, что летом к "Ростову" присоединились: Мохеби, Ионов, Чернов, Акбашев и Вахания. После 18-ти туров команда Валерия Карпина располагается на 11-й строчке турнирной таблице чемпионата России. Южане заняли второе место в группе Кубка России с "Локомотивом", "Уралом" и "Рубином". Команда сыграла вничью 1:1 с московским ЦСКА в первом матче плей-офф турнира.

Балахнин Ростов Российские трансферы
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