"Мелешин нам интересен. Посмотрим, как сложатся переговоры дальше", - приводит слова Котова "СЭ".
Центральный нападающий Павел Мелешин сыграл в этом сезоне 317 минут в 8 матчах за московский "Спартак" во всех соревнованиях. На счету 19-летнего нападающего пока 1 забитый гол. Контракт форварда с "красно-белыми" рассчитан до лета 2025 года.
В "Факеле" подтвердили переговоры со "Спартаком" по Мелешину: он нам интересен
Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов ответил на вопрос о ходе переговоров по аренде форварда "Спартака" Павла Мелешина.
Фото: "Матч ТВ"