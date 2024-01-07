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В "Факеле" подтвердили переговоры со "Спартаком" по Мелешину: он нам интересен

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Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов ответил на вопрос о ходе переговоров по аренде форварда "Спартака" Павла Мелешина.
Фото: "Матч ТВ"
"Мелешин нам интересен. Посмотрим, как сложатся переговоры дальше", - приводит слова Котова "СЭ".

Центральный нападающий Павел Мелешин сыграл в этом сезоне 317 минут в 8 матчах за московский "Спартак" во всех соревнованиях. На счету 19-летнего нападающего пока 1 забитый гол. Контракт форварда с "красно-белыми" рассчитан до лета 2025 года.

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