По информации Sport24, калининградский клуб предложил тбилисскому "Динамо" за трансфер игрока 400 тысяч евро. Ранее президент "Урала" Иванов заявил, что переговоры по переходу игрока развиваются медленно.
Усман Камара выступает за тбилисское "Динамо" с января 2022 года. В текущем сезоне вингер отличился 15-ю голами и 7-ю результативными передачами в 41-м матче во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего гвинейца в 400 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего года. "Балтика" занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти сыгранных туров.
Источник: Sport24
"Балтика" может перехватить нападающего тбилисского "Динамо" Камара у "Урала"
Калининградская "Балтика" заинтересована в подписании нападающего тбилисского "Динамо" Камара.
Фото: ФК "Балтика"