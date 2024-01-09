"Динамо" – скрытый претендент на чемпионство. Понятно, что им будет сложнее, чем "Краснодару" и "Зениту", но шансы есть. Тюкавин – козырь "Динамо", он способен играть еще результативнее. Константин уже может претендовать на роль лидера команды, несмотря на свой молодой возраст", - цитирует Игнатьева источник.
По итогам первой части сезона московское "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице. В первых 18-ти турах чемпионата "бело-голубые" набрали 32 очка. Отставание от расположившегося на втором месте "Зенита" составляет 4 очка, "Краснодар" оторвался от "Динамо" на 6 очков. Первым матчем после возобновления РПЛ для "Динамо" станет домашняя игра с "Локомотивом", которая состоится 2-го марта 2024-го года.
Источник: "РБ Спорт"
Игнатьев: "Динамо" - скрытый претендент на чемпионство, Тюкавин - козырь
Футбольный тренер Борис Игнатьев оценил шансы "Динамо" на победу в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Динамо"